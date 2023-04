https://fr.sputniknews.africa/20230413/les-armes-fournies-a-kiev-par-loccident-constituent-un-vrai-cauchemar-pour-les-pays-africains-1058569913.html

Les armes fournies à Kiev par l’Occident constituent "un vrai cauchemar pour les pays africains"

Les armes fournies à Kiev par l’Occident constituent "un vrai cauchemar pour les pays africains"

Alors que la Russie a évoqué à l’Onu que certaines armes livrées à l’Ukraine refaisaient surface en Afrique, un ex-officier de la garde nationale de Tunisie a... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T10:15+0200

2023-04-13T10:15+0200

2023-04-13T10:31+0200

international

afrique

occident

ukraine

armes

livraison d'armes à l'ukraine

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104134/99/1041349903_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8677e6a80e5852694b0fb0af0ad28fe1.jpg

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies au début de cette semaine, le représentant permanent de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia, a déclaré que des armes fournies à Kiev par l’Occident avaient déjà commencé à apparaître en Afrique.Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, Ali Zeramdini, ex-officier supérieur de la garde nationale tunisienne, a noté que cette déclaration "ne tombe pas du ciel, ça vient des choses réelles"."Un vrai cauchemar" pour l’AfriqueSelon lui, cela présente un grand risque non uniquement pour les pays africains, mais aussi pour le reste du monde.Pour lui, les pays africains n’ont pas de moyens pour se défendre ou riposter.Plusieurs pays concernésDepuis la chute de l’Union soviétique, l’Ukraine est l’une des plus grosses plaques tournantes de trafic international d’armes. Cependant, M.Zeramdini a noté que, la Roumanie, la Bulgarie et d’autres pays voisins sont pareillement concernés.En outre, le Président nigérian, Muhammadu Buhari, avait déclaré en décembre dernier que des armes en provenance d’Ukraine se glissaient désormais dans la région du bassin du lac Tchad et renforçaient les rangs des terroristes.À cet égard, M.Zeramdini a dit que d’autres pays pourraient être concernés, comme la Guinée, la Somalie, le Congo.La lutteParlant des moyens permettant de résoudre ce problème, M.Zeramdini a estimé que les solutions concernaient essentiellement le renseignement:

afrique

occident

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, occident, ukraine, armes, livraison d'armes à l'ukraine, opinion