"Une tolérance imaginaire": Moscou commente l'appel à la répression des émeutes en France

Les messages de syndicats de police française appelant à réprimer fermement les émeutiers dans leur pays ont été épinglés par la diplomatie russe pour... 02.07.2023, Sputnik Afrique

france

russie

international

tolérance

répression

émeutes

maria zakharova

Les appels à la force pour étouffer les manifestations en France montrent les contradictions incompatibles du libéralisme, a déclaré ce 2 juillet Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Et d’ajouter que Paris est "simplement obligé de reprendre tous ses mèmes adressés dans le passé à la Russie, à la Chine, à l'Iran et de se les lire"."Hordes de sauvages", "nuisibles"...Le rapport publié le 30 juin, intitulé "maintenant ça suffit", demande aux forces de l'ordre de ne pas faire preuve de laxisme et de mater les manifestants. Origine des émeutesLe 27 juin, des policiers ont abattu Nahel, jeune homme de 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre, alors qu’il refusait de se plier à leurs exigences, d’après les forces de sécurité.De violentes manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes de France et durent depuis plusieurs jours.Dans la nuit du 1er au 2 juillet seulement, 719 personnes ont été interpellées lors de la cinquième soirée de violences, selon le ministère de l’Intérieur. Au moins 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés, 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique.Face à ces débordements, un important dispositif de 45.000 policiers et gendarmes sera déployé ce 2 juillet, pour la troisième nuit consécutive. Le ministre de l'Intérieur a donné des "consignes de fermeté" et a demandé "comme précédemment que des interpellations soient menées, dès que possible", a précisé son entourage.

