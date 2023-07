"Nous sommes dans les prodromes d'une guerre civile": estime Zemmour sur fond des émeutes en France

https://fr.sputniknews.africa/20230701/nous-sommes-dans-les-prodromes-dune-guerre-civile-estime-zemmour-sur-fond-des-emeutes-en-france-1060278577.html

Ces scènes de violences urbaines qui se déroulent en France depuis la mort de l'adolescent Nahel sont des prémices d'un grave conflit social, a déclaré le 30 juin Éric Zemmour, patron de Reconquête. L'inaction du PrésidentSelon l'ancien polémiste, il s'agit d'une "guerre ethnique, raciale, on voit bien les forces en présence". Estimant que la mort du jeune Nahel est "inexplicable" et "inexcusable", il trouve que le Président français Emmanuel Macron s'est "couché". Ce alors que la justice n'a pas encore tranché.Ne retenant pas les coups contre le chef de l'État, il suggère qu’"il faut quelqu'un de déterminé et de ferme".Plus sérieux qu’il y a 18 ansPour Éric Zemmour, les tensions actuelles rappellent celles de 2005, qui avaient mis le pays en feu pendant trois longues semaines. Mais la situation actuelle est "beaucoup plus grave" qu'à l'époque, selon lui.Deux adolescents, Zyed et Bouna, avaient alors trouvé tragiquement la mort dans un transformateur EDF, alors qu'ils tentaient d'éviter un contrôle de police à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

