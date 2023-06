https://fr.sputniknews.africa/20230630/scenes-dune-nouvelle-nuit-de-pillages-en-france-apres-la-mort-du-jeune-nahel--videos-1060246951.html

Scènes d’une nouvelle nuit de pillages en France après la mort du jeune Nahel – vidéos

Dégradations de bâtiments publics, pillages de magasins, incendies de véhicules, vols de transports, des commissariats attaqués… Plusieurs villes de France... 30.06.2023, Sputnik Afrique

De nombreuses villes françaises ont vécu une troisième nuit de violences du 29 au 30 juin, depuis la mort de l’adolescent mis en joue par un agent de police suite à un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier à Nanterre.Dégradations de biens publicsÀ Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, 12 véhicules ont été incendiés lors d’une attaque contre un dépôt de bus.En outre, des bâtiments publics ont aussi été pris pour cibles, comme c’est le cas à Amiens où une école maternelle a été en partie incendiée, selon la préfecture.Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau a également été visé par un cocktail Molotov, d’après la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.De plus, le commissariat de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, a été pris d'assaut.Dans le centre-ville de Marseille, la bibliothèque municipale de l'Alcazar a été endommagée. À Nanterre, une agence bancaire du Crédit mutuel a été incendiée.Plusieurs installations ont aussi été visées. À Toulouse, une grue a même été brûlée.Des pillages constatésCertains émeutiers ont procédé à des pillages et des saccages de plusieurs magasins à Paris et dans d’autres villes françaises.Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des individus sont en train de voler une grande enseigne.D’autres ont vandalisé et pillé un tabac à Nanterre.Des bijouteries ont aussi été visées. Des séquences partagées sur Internet montrent des kiosques à Marseille et à Paris, où des émeutiers ont arraché le volet roulant.Des transports volésDans certains cas, les pilleurs ont même eu recours à des camions et des véhicules pour forcer des portes.Les fauteurs de troubles n’ont pas hésité aussi à s’emparer d’un camion de pompiers lors des émeutes ou bien d’un tracteur.Les protestataires ont également dérobé des bus.Avec ce dernier, ils ont fait tomber un poteau.À Nantes, les perturbateurs ont pris d’assaut un McDonald’s et se sont servis des glaces.L’un d’entre eux a même volé un distributeur de bonbons à Euromarket.Sur une vidéo publiée, un blindé de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) a pu percuter les carcasses de voitures endommagées pour permettre aux CRS d’investir le quartier.Cette nuit, selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, les forces de l’ordre ont déjà procédé à 667 interpellations.D’après le ministère, 249 policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit.

