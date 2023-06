https://fr.sputniknews.africa/20230629/ladolescent-tue-par-la-police-francaise-ce-que-lon-sait-1060239739.html

L’adolescent tué par la police française: ce que l’on sait

Un jeune homme de 17 ans a été tué par un policier lors d’un contrôle routier dans la région parisienne. L’incident a créé une vague de colère dans plusieurs... 29.06.2023, Sputnik Afrique

Le calme n’est toujours pas revenu dans les banlieues françaises, après la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par la police ce 27 juin. L’adolescent d’origine algérienne a été mis en joue par un agent, alors qu’il était au volant d’une voiture lors d’un contrôle routier, à Nanterre.L’auteur du coup de feu a été mis en examen pour "homicide volontaire". Le procureur de la République a expliqué que les "conditions légales de l’usage d’arme" n’étaient "pas réunies", ce qui a conduit certains a parlé de bavure policière. La victime avait néanmoins tenté d’échapper aux policiers, commettant un refus d’obtempérer ayant abouti à une course poursuite, a souligné le procureur.La mort de l’adolescent a provoqué une profonde émotion, le Président français Emmanuel Macron parlant d’un acte "inexplicable et d’inexcusable".Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à la famille. Le footballeur Kylian Mbappé a déploré une situation "inacceptable", alors que l’acteur Omar Sy a demandé à ce qu’une "justice digne de ce nom" soit rendue.Soupçon de racisme et émeutesDes tensions ont éclaté entre la police et les habitants de Nanterre, peu après l’incident. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, sur laquelle un policier semble lancer "Retourne en Afrique!" à une passante indignée.Des émeutes ont éclaté dans plusieurs banlieues françaises, rappelant celles ayant suivies la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005, deux adolescents morts en tentant là encore d’échapper à un contrôle de police.À Neuilly-sur-Marne, une école maternelle a été dégradée, tandis que la médiathèque et une partie du commissariat ont été incendiées.Des commissariats ont aussi été attaqués à Sarcelles (Val-d'Oise) ou à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), tandis que des émeutiers ont tenté de mettre le feu à un cinéma de Cergy (Val-d'Oise).Une marche blanche en mémoire de la victime a rassemblé 6.200 personnes à Nanterre, ce 29 juin.

