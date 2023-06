https://fr.sputniknews.africa/20230629/la-france-sembrase-dans-des-emeutes-apres-la-mort-dun-jeune-adolescent---videos-1060226314.html

La France s'embrase dans des émeutes après la mort d'un jeune adolescent - vidéos

La France s'embrase dans des émeutes après la mort d'un jeune adolescent - vidéos

Au moins 150 personnes ont été interpellées en France lors d'une nouvelle nuit d'échauffourées consécutives à la mort du jeune Nahel tué par un policier, a... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T10:43+0200

2023-06-29T10:43+0200

2023-06-29T10:43+0200

violences policières

violences

france

nanterre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060224538_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d0e2b08d7b70eb864afe76fb3db1dd34.jpg

"Des mairies, écoles et commissariats" ont été "incendiés ou attaqués", a écrit le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter. "Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme". Les affrontements ont repris à Nanterre avec de nombreux tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. Des dizaines de voitures sont en feu. Voici les séquences filmées par un correspondant de Sputnik sur place:En zone police (hors gendarmerie et préfecture de police de Paris, ndlr), près de 150 policiers ont été légèrement blessés et un plus sérieusement, a indiqué une source policière. Selon un bilan recueilli par l'AFP auprès de sources policières, plusieurs incendies ont visé des mairies, dont celles de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise).Des bus ont également été incendiés à Grigny et Brunoy (Essonne), selon l'une de ces sources. Des établissements scolaires ont également été visés: un incendie a eu lieu dans une école à Tourcoing et dans un lycée à Halluin (Nord). Deux écoles élémentaires ont été "incendiées" dans le quartier du Bois de l'étang à Elancourt (Yvelines). Une école a Evreux (Eure) a aussi fait l'objet d'un "début d'incendie", selon cette source. De nombreux commissariats ont également été pris à partie, dont celui de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) et Sarcelles (Val-d'Oise), qui a fait l'objet d'une "attaque par plus d'une centaine d'individus", selon la source policière. Une dizaine de véhicules de police ont été dégradés à Torcy (Seine-et-Marne). À Rouen, un incendie a eu lieu dans un commissariat de secteur. Le commissariat d'Elbeuf (Seine-Maritime) a été "pris à partie" et dégradé. Des tirs de mortiers ont eu lieu au commissariat de Plaisir et Trappes (Yvelines), ainsi qu'à Compiègne (Oise). De "nombreux incidents" ont également eu lieu à Amiens avec "un incendie dans une bibliothèque de quartier et une salle de boxe", a ajouté cette source. À Laval (Mayenne), un restaurant McDonald's a été "incendié" et un magasin Conforama pillé.Réaction des autoritésEmmanuel Macron a dénoncé jeudi "des scènes de violences" contre "les institutions et la République" qui sont "injustifiables", après une nouvelle nuit d'embrasement des quartiers populaires, qui ont donné lieu à plusieurs incendies de mairies notamment.Elisabeth Borne a annulé son déplacement prévu jeudi matin à la Roche-sur-Yon (Vendée), en raison des "tensions de ces derniers jours en France (qui) mobilisent toute l'attention du gouvernement", après la mort d'un adolescent tué par un policier, a annoncé son entourage.En revanche, la réunion prévue jeudi après-midi à Matignon autour de la Première ministre avec neuf associations d'élus est maintenue, a-t-on précisé de même source. Son entourage ne savait pas encore si le Comité interministériel des villes avec Mme Borne et une dizaine de ministres prévu vendredi à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) serait maintenu

france

nanterre

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

violences policières, violences, france, nanterre