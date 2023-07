https://fr.sputniknews.africa/20230706/le-zimbabwe-sinteresse-a-lutilisation-de-satellites-russes-1060362368.html

Le Zimbabwe s’intéresse à l'utilisation de satellites russes

En vue de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident, Harare devrait notamment développer sa coopération avec la Russie dans le domaine... 06.07.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe devrait coopérer avec la Russie dans l'exploration spatiale, en particulier dans les télécommunications par satellite, pour acquérir une expertise indispensable dans ce domaine et utiliser les systèmes satellitaires russes pour la diffusion, a déclaré à Sputnik Afrique Monica Mutsvangwa, ministre de l'Information, de la Publicité et des Services de Radiodiffusion du Zimbabwe.L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé que le pays avait conclu un accord de coopération avec le Zimbabwe qui vise la production et le lancement de petits satellites à des fins éducatives et de communication.Divers domaines de coopérationLa Russie "étant très connue" dans le domaine de l'exploration spatiale et de la technologie satellitaire, il existe de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays en la matière, mais aussi dans d'autres domaines, a-t-elle ajouté.Tourisme, commerce, numériqueLa ministre a évoqué en particulier la coopération dans l'agriculture et le commerce, notant que les pays peuvent établir des partenariats dans la culture des agrumes et des noix de macadamia. Et d’ajouter que le Zimbabwe est disposé à développer le commerce avec la Russie et les autres États des BRICS, car cela peut leur apporter "beaucoup de bénéfices".Dans le commerce avec la Russie, d'autres paiements numériques alternatifs pourraient être utilisés pour contourner SWIFT.Monica Mutsvangwa a également mentionné la coopération dans le tourisme, déclarant que le Zimbabwe pourrait devenir attrayant pour les Russes en tant que destination touristique alternative. Les Zimbabwéens sont heureux d'accueillir "beaucoup de nos bons frères et sœurs" russes, a-t-elle indiqué avant de souligner :

