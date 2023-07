https://fr.sputniknews.africa/20230705/les-brics-proposent-une-ideologie-prometteuse-aux-nations-africaines-1060350072.html

Les BRICS proposent une "idéologie prometteuse" aux nations africaines

Les BRICS proposent une "idéologie prometteuse" aux nations africaines

L'absence de sanctions ou de restrictions imposées à ses membres rend les BRICS attrayants pour les pays en développement.

L'une des principales raisons de l’intérêt grandissant envers le groupe des BRICS réside dans la politique de respect mutuel entre ses membres, ainsi que dans l'ouverture et la transparence des échanges, mais aussi des "conditions commerciales favorables", a déclaré Monica Mutsvangwa, ministre de l'Information, de la Publicité et de la Radiodiffusion du Zimbabwe, dans une interview exclusive à Sputnik Afrique.Composé pour l’instant de cinq pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le bloc économique a récemment connu une vague d'intérêt de la part de pays en développement. Au moins quinze ont exprimé leur souhait de le rejoindre, tandis que l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Iran et le Bangladesh ont déjà officiellement demandé leur adhésion.Des avantages pour les pays membresSelon Mme Mutsvangwa, les BRICS en tant que bloc économique proposent également d'autres avantages à ses membres, sans les menacer de sanctions. Ce type de politique est quelque chose que les économies émergentes africaines recherchent, a-t-elle souligné.En dehors de cela, les BRICS offrent un soutien aux pays africains dans des domaines tels que la technologie, les produits pharmaceutiques et l'exploitation des ressources naturelles. Par exemple, la société chinoise Tsingshan construit actuellement une usine sidérurgique Manhize à Vuma, à 140 kilomètres de la capitale Harare, a-t-elle rappelé.Les liens avec la RussieMonica Mutsvangwa a également mis en valeur la coopération de longue date entre la Russie et le Zimbabwe. Son pays est reconnaissant pour le soutien de Moscou, en particulier pour la formation militaire. Selon elle, environ 20% des dirigeants militaires zimbabwéens ont été formés en Russie.D'après la ministre, la Russie peut coopérer avec le Zimbabwe dans la production d'équipements, d'acier, de moteurs d'avion, et de nombreux autres domaines.

