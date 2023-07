https://fr.sputniknews.africa/20230703/voici-les-raisons-qui-poussent-lethiopie-vers-les-brics-1060304535.html

Voici les raisons qui poussent l’Éthiopie vers les BRICS

Voici les raisons qui poussent l’Éthiopie vers les BRICS

03.07.2023

2023-07-03T13:37+0200

2023-07-03T13:37+0200

2023-07-03T14:21+0200

Alors que l’Éthiopie vient de soumettre sa demande d’entrée aux BRICS, cet État africain, comme d’ailleurs d’autres marchés émergents, a plusieurs avantages à tirer de son intégration, détaille auprès de Sputnik Liu Qinghai, directrice de l'Institut d'économie africaine de l'Université du Zhejiang.En général, l'adhésion aux BRICS est "bénéfique pour favoriser la croissance économique et maintenir la stabilité politique" des pays en développement, selon l’experte chinoise.Mécontentement de l'OccidentDe plus, la non-satisfaction face à l'Occident est l'une des raisons de leur demande d'adhésion:Défis à releverCependant, l’Éthiopie fait face à des soucis sécuritaires et économiques, poursuit l’experte. Malgré "l’influence politique" du pays sur le continent – la capitale éthiopienne abrite plusieurs institutions africaines – il est peu probable qu’elle soit intégrée au groupe des Cinq cette année, nuance Liu Qinghai. Pour elle, la candidature de l'Égypte pourrait être "prioritaire".Vague d’intérêtL’Éthiopie a annoncé fin juin avoir déposé sa demande d’intégration. L’Algérie et l’Égypte sont également candidats à l’adhésion au groupe, composé actuellement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.Au total, pas moins d’une quinzaine de pays du monde sont intéressés. Un possible élargissement doit être au menu du sommet des BRICS fin août.

