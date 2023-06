https://fr.sputniknews.africa/20230617/lafrique-envisage-de-creer-une-agence-spatiale-panafricaine-1059988383.html

L’Afrique envisage de créer une agence spatiale panafricaine

L’Afrique envisage de créer une agence spatiale panafricaine

Les pays africains ont l’intention de mettre en place une agence spatiale conjointe avec un siège au Caire pour coordonner les programmes spatiaux, a annoncé... 17.06.2023, Sputnik Afrique

Le continent africain pourrait bientôt disposer de sa propre agence spatiale commune, c’est ce qu’à déclaré Humbulani Mudau, directeur de l’agence spatiale sud-africaine SANSA.L'organisation, avec un siège au Caire, va coordonner les programmes des pays africains participant à l’exploration de l’espace.Les BRICS dans l’espaceComme l’Afrique du Sud fait partie des BRICS, elle est ouverte à la coopération dans ce domaine avec d’autres membres du groupe, selon Humbulani Mudau.L'Afrique du Sud a une bonne position géographique pour les observations spatiales, car elle est située au sud du continent et dispose d'une infrastructure qui peut être utilisée pour organiser la recherche spatiale, a-t-il fait savoir.De plus, il a invité la Russie à participer au développement des infrastructures, par exemple dans le cadre de surveillance et de traitement des débris spatiaux.Le directeur de la SANSA a nommé un domaine prometteur: il s'agit de constellations de satellites pour la télédétection et l'échange de données. La méthode peut été appliquée pour la recherche de nouveaux gisements de ressources naturelles.Actuellement, une vingtaine de pays africains ont leurs propres agences ou centres de recherche spatiaux. Parmi eux, l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya, le Zimbabwe.

