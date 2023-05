https://fr.sputniknews.africa/20230520/ad-astra-la-tanzanie-rejoint-ses-voisins-africains-dans-le-projet-davoir-un-satellite-1059369443.html

Ad astra: la Tanzanie rejoint ses voisins africains dans le projet d'avoir un satellite

Ad astra: la Tanzanie rejoint ses voisins africains dans le projet d'avoir un satellite

La Tanzanie fait désormais partie des pays africains, notamment subsahariens, cherchant à développer leur activité spatiale. En effet, l’Angola, l’Égypte, le Kenya, l’Ouganda et le Zimbabwe ont lancé chacun leurs satellites dans l’espace durant les 12 derniers mois.Jeudi dernier, Samia Suluhu Hassan, Présidente tanzanienne, a annoncé que son pays avait pour projet de lancer son propre satellite "dans un avenir proche", a rapporté le média The Citizen. Elle n'a toutefois pas révélé l'équipe d’ingénierie chargée de le construire ni son type ou l'endroit où il sera hébergé. Les négociations dans cet objectif sont cependant déjà en cours, selon la dirigeante.Un club qui s'élargitSi le plan se concrétise, la Tanzanie rejoindra notamment le Kenya et l'Ouganda qui ont développé et lancé des satellites dans l'espace au cours des six derniers mois, note le quotidien. D'autres gouvernements africains montrent actuellement un intérêt croissant pour les programmes spatiaux et augmentent le financement dans ce domaine.L'Égypte est en tête avec neuf satellites lancés, suivie de l'Afrique du Sud (huit), de l'Algérie (sept), du Nigeria (six) et du Maroc (trois). Le Ghana, le Soudan, l'Éthiopie, l'Angola, le Kenya, le Rwanda et Maurice complètent la liste des pays africains possédant des satellites.Des avantages précieuxLa Russie, de son côté, se dit prête à coopérer avec des pays africains comme l'Ouganda dans la construction de satellites et d'infrastructures civiles spatiales. Des négociations en ce sens sont également en cours avec l’Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud.Le développement d'un satellite implique de multiples secteurs. Dans le domaine des communications, il peut ainsi améliorer la couverture dans les zones difficiles d’accès, améliorer la fourniture Internet à haut débit et améliorer l'accès aux services d'éducation et de santé. Ces technologies permettent de fournir des données précieuses pour l'agriculture et améliorer la gestion des catastrophes et des ressources naturelles, mais aussi la sécurité.

