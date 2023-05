https://fr.sputniknews.africa/20230518/moscou-pret-a-cooperer-avec-kampala-dans-la-creation-de-satellites-et-dinfrastructures-spatiales-1059330033.html

Moscou prêt à coopérer avec Kampala dans la création de satellites et d'infrastructures spatiales

La Russie est prête à coopérer avec l'Ouganda dans la construction de satellites supplémentaires et d'infrastructures civiles spatiales, a déclaré ce jeudi le... 18.05.2023, Sputnik Afrique

"Nous sommes prêts à coopérer en matière de création de satellites supplémentaires et de développement d'infrastructures terrestres et spatiales destinées au sondage à distance et à d'autres objectifs civils", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue ougandais jeudi à Moscou.

