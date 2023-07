https://fr.sputniknews.africa/20230705/le-zimbabwe-pourrait-devenir-une-plaque-tournante-agricole-en-afrique-avec-laide-de-moscou-1060360029.html

Le Zimbabwe pourrait devenir une plaque tournante agricole en Afrique avec l’aide de Moscou

Le Zimbabwe pourrait devenir une plaque tournante agricole en Afrique avec l’aide de Moscou

En attirant les investisseurs russes, le Zimbabwe pourrait se transformer en un centre continental en matière d’engrais et de machines agricoles, a déclaré à... 05.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-05T20:35+0200

2023-07-05T20:35+0200

2023-07-05T20:35+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

engrais

agriculture

sanctions

sanctions antirusses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056798413_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_06f79380baf9efeda5aae1db930a588d.jpg

Le Zimbabwe ambitionne de devenir une grande puissance agricole sur le continent. Le pays souhaite en effet devenir un centre continental d’engrais, grâce aux entreprises russes, a expliqué à Sputnik Monica Mutsvangwa, ministre de l'Information.Les bonnes relations entre Moscou et Harare pourraient ainsi permettre au Zimbabwe de se transformer en "plaque tournante dont d’autres pays africains profiteraient pour obtenir des outils agricoles et des engrais bon marché et de qualité", selon la ministre. Son pays possède d’ailleurs certains atouts dans cette optique, notamment des éléments nécessaires à la production d’engrais, comme le phosphore.Des sanctions néfastesLe Zimbabwe pâtit par ailleurs des sanctions prises contre la Russie pour développer ce secteur des engrais. Afin de mener à bien ses partenariats avec Moscou, Harare doit en particulier se pencher sur des systèmes de paiement alternatifs, déplore la ministre.Grâce au programme d’intrants agricoles mené par le gouvernement, le Zimbabwe est déjà en mesure d’atteindre une certaine viabilité alimentaire, mais la demande en engrais reste importante, souligne encore la responsable.Après plusieurs réformes agricoles désastreuses dans les années 2000, le Zimbabwe semble retrouver la voie de l’abondance. Le pays a connu des récoltes record de blé en 2022 et ambitionne même de redevenir exportateur. La croissance se poursuit et pourrait finalement atteindre les 6% en 2023, a annoncé le ministre des Finances, Mthuli Ncube.Le Zimbabwe a également pu compter sur le soutien de la Biélorussie, qui est un fournisseur privilégié de machines agricoles, permettant la mécanisation du secteur.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, engrais, agriculture, sanctions, sanctions antirusses