Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251220/en-direct-ministres-russe-et-egyptien-des-ae-en-conference-de-presse-au-caire--1081675419.html
Les ministres russe et égyptien des AE en conférence de presse au Caire - VIDEO
Les ministres russe et égyptien des AE en conférence de presse au Caire - VIDEO
Sputnik Afrique
Les ministres russe et égyptien des Affaires étrangères donnent une conférence de presse à l'issue de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat... 20.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-20T17:18+0100
2025-12-20T18:27+0100
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/14/1081674800_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_13d0831b4c8ee618ab19cf079c3bb01b.jpg
égypte
russie
le caire
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Conférence de presse des ministres russe et égyptien des Affaires étrangères au Caire
Sputnik Afrique
Conférence de presse des ministres russe et égyptien des Affaires étrangères au Caire
2025-12-20T17:18+0100
true
PT47M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/14/1081674800_35:0:995:720_1920x0_80_0_0_edb44d749d829abbc75685b764a9b74d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
égypte, russie, sergueï lavrov, le caire, afrique, ministère russe des affaires étrangères
égypte, russie, sergueï lavrov, le caire, afrique, ministère russe des affaires étrangères

Les ministres russe et égyptien des AE en conférence de presse au Caire - VIDEO

17:18 20.12.2025 (Mis à jour: 18:27 20.12.2025)
© Ruptly
S'abonner
Les ministres russe et égyptien des Affaires étrangères donnent une conférence de presse à l'issue de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала