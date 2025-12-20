Les ministres russe et égyptien des AE en conférence de presse au Caire - VIDEO

Les ministres russe et égyptien des Affaires étrangères donnent une conférence de presse à l'issue de la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire.