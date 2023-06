https://fr.sputniknews.africa/20230621/ces-deux-pays-de-lespace-schengen-accuses-de-refuser-les-visas-sans-pitie-1060060851.html

Ces deux pays de l’espace Schengen accusés de refuser les visas "sans pitié"

Le site spécialisé Visa Schengen Info a recueilli les témoignages de demandeurs de visas Schengen qui dénoncent les refus "sans pitié" qu’ils subissent ces derniers temps. Parmi les pays de la zone, deux se distinguent par un taux de refus élevé, à savoir la France et l’Espagne, toujours selon la même source.En 2022, l’Hexagone a ainsi rejeté 408.876 demandes et l'Espagne 227.712. Or, il est indiqué que ces deux pays ont également obtenu le plus grand nombre de demandes de visas et en ont délivré le plus en 2022. Ils sont suivis de l’Allemagne.En général, par rapport à 2017, où le taux de refus de visas Schengen a été de 8,2 %, il a fortement augmenté pour atteindre en 2022 le niveau record de 17,9 %, indique le média spécialisé en précisant que ce changement a évolué au fil des années.Refus français pour les pays africainsCette même source avait auparavant livré d’autres statistiques concernant les refus de visas par la France et l’Espagne. Schengen Visa Info a fait savoir que 85% des rejets de visas au Maroc provenaient notamment des ambassades française et espagnole.Sur le nombre total de plus de 161.000 demandes en 2022, l’Hexagone en a rejeté près d’un tiers, alors que l’Espagne a refusé un quart des demandeurs, à savoir près de 50.000 sur plus de 201.000.Le site Schengen Visa Info a d’ailleurs observé que la Russie a enregistré un taux de refus même inférieur à celui du Maroc, alors que les Russes sont exposés à une interdiction de visas par certains pays de l’espace Schengen.Quant à certains autres pays africains, l’Algérie a constaté un taux de rejet de 48,2%, le Nigeria l’a estimé à 45,6% et la Tunisie à 30,3%.

