L’UE pointe les schémas frauduleux lors des demandes de visas en Algérie

L’Union européenne constate "une recrudescence alarmante des documents frauduleux ou falsifiés" liés au dépôt des visas européens de la part des ressortissants algériens, ont fait savoir la délégation de l’Union Européenne en Algérie et les services consulaires des États membres de l’espace Schengen.Des fraudes sont repérées lors des contrôles d’authenticité des documents demandés, par exemple les relevés bancaires, attestations d’emploi, invitations, selon le communiqué publié le 7 juin.La délégation invite ainsi les demandeurs algériens de visas "à la plus grande vigilance".Par ailleurs, en 2022, l’Algérie est devenue le pays au taux de refus de visas Schengen le plus élevé au monde, selon une étude du site Schengenvisa.Risques pesant sur les fraudeursLes documents falsifiés sont souvent conçus par les intermédiaires proposant leurs services pour l’obtention d’un rendez-vous de dépôt et la constitution du dossier administratif, poursuit le communiqué.La délégation rappelle que seuls les prestataires de service sélectionnés par les États membres sont habilités à proposer des créneaux de rendez-vous, une procédure d’enregistrement et à assurer la collecte des demandes de visas.Le dépôt des documents falsifiés nuit non seulement au "lien de confiance" établi entre le demandeur et le consulat en charge de l’instruction, mais aussi à l’ensemble des services consulaires des pays de l’espace Schengen. Tout cela entraîne "inévitablement des conséquences durables s’agissant des demandes de visa de la personne concernée".

