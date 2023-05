https://fr.sputniknews.africa/20230515/ce-pays-africain-est-le-premier-en-taux-de-refus-de-visas-schengen-au-monde-1059279389.html

Ce pays africain est le premier en taux de refus de visas Schengen au monde

Depuis la décision de la France d’imposer en 2021 des restrictions sur l’octroi de visas aux demandeurs de certains pays africains, la situation s’est quelque... 15.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-15T20:20+0200

2023-05-15T20:20+0200

2023-05-15T20:20+0200

En 2022, l’Algérie est devenue le pays au taux de refus de visas Schengen le plus élevé au monde, ressort-il d’une étude du site Schengenvisa. Le podium du MaghrebSelon les statistiques de Schengenvisa, 48,2% des quelque 400.000 demandes de visa Schengen algériennes ont été refusées en 2022.Ensuite vient le Maroc avec un taux de plus de 30% de rejet pour un total de 423.201 demandes.La Tunisie compte elle 30,3% de refus sur un total d’un peu moins de 200.000 demandes.Cela s’expliquerait par la décision de Paris d’adopter des restrictions sur l’octroi de visas aux demandeurs des pays maghrébins à l’automne 2021. La France a ainsi réagi aux désaccords avec les gouvernements algérien, marocain et tunisien sur la délivrance des laissez-passer consulaires pour la reconduite aux frontières de leurs ressortissants en instance d’expulsion du territoire français. La situation s’est améliorée en 2022, d’abord pour la Tunisie, puis pour le Maroc et l’Algérie.Top-5 des pays d’Afrique subsaharienneEn Afrique subsaharienne, ce sont les pays anglophones qui ont les taux de refus les plus élevés, notamment le Nigéria avec 45,6%, suivi du Ghana avec 44,2%.Suivent ensuite la Guinée, le Mali et le Burundi avec respectivement des taux de refus de 42,7%, 41,6% et 36,4%.La Côte d’Ivoire a quant à elle un taux de refus de 29,8%.Classement généralTous pays confondus, les plus demandeurs de visas Schengen sont la Turquie, qui est en tête avec 770.000 demandes, suivie de la Russie et de l’Inde avec respectivement 683.000 et 671.000 demandes. Ce trio se place devant le Maroc (423.000 demandes) et l’Algérie (environ 400.000 demandes).Au total, 7,5 millions de demandes ont été faites auprès des consulats des États membres de l’espace Schengen en 2022. Ce chiffre a augmenté de 158% par rapport à 2021, en raison de la levée des restrictions sur les voyages liées à la pandémie de Covid-19, selon Schengenvisa.

