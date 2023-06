https://fr.sputniknews.africa/20230618/la-chine-mise-sur-lafrique-les-investissements-en-hausse-1060017882.html

La Chine mise sur l’Afrique: les investissements en hausse

L’idylle économique entre la Chine et l’Afrique se poursuit. Les investissements chinois sur le continent ont en effet bondi sur les quatre premiers mois de l’année, pour s’établir à 1,38 milliard de dollars, selon les données du ministère chinois du Commerce. Soit 24% de plus qu’à la même période en 2022.Les secteurs dans lesquels Pékin investit se sont également diversifiés cette année. Il ne s’agit plus seulement de l’exploitation minière et de la construction, mais aussi de la finance, du commerce électronique et des technologies.La Chine est même devenue la quatrième source d’investissements étrangers directs en Afrique, a souligné le vice-ministre du Commerce, Li Fei, en marge d’une présentation de la foire commerciale Chine-Afrique prévue fin juin.Plus de 3.000 entreprises chinoises sont présentes sur le continent, a souligné le diplomate.Présence chinoiseL’Empire du Milieu a multiplié les investissements et les partenariats sur le continent africain ces dernières années. Fin mai, la Chine et le Congo s’étaient encore mis d’accord sur un partenariat stratégique global, après que le Président Felix Tshisekedi s’est rendu à Pékin.Sur le plan commercial, les échanges sino-africains sont devenus quatre fois plus importants que ceux de l’Afrique avec les États-Unis, ce qui contribue à faire reculer l’influence de Washington sur le continent, comme l’expliquait récemment à Sputnik Liu Qinghai, de l’université du Zhejiang.Certains pays du continent espèrent aussi s’inspirer de l’exemple chinois pour prendre leur envol économique. Le Nigéria avait ainsi admis porter un vif intérêt à la modernisation chinoise, estimant que le modèle pouvait être suivi en Afrique.La Chine soutient par ailleurs certaines initiatives politiques du continent. Pékin a notamment apporté son soutien à l’initiative de paix africaine pour mettre un terme au conflit ukrainien.

