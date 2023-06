https://fr.sputniknews.africa/20230610/pekin-soutient-lidee-de-lafrique-pour-regler-pacifiquement-le-conflit-en-ukraine-1059830813.html

Pékin soutient l’idée de l’Afrique pour régler pacifiquement le conflit en Ukraine

Pékin soutient l’idée de l’Afrique pour régler pacifiquement le conflit en Ukraine

Dans un entretien téléphonique avec Cyril Ramaphosa, Xi Jinping a soutenu l’idée de six pays d’Afrique de se rendre à Kiev et à Moscou dans le but de... 10.06.2023, Sputnik Afrique

Le Président chinois Xi Jinping a approuvé l’initiative de plusieurs pays africains visant à contribuer à un règlement pacifique du conflit ukrainien en se rendant en Ukraine et en Russie. Cette idée était au menu d’un entretien téléphonique tenu le 9 juin entre le dirigeant chinois et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. M.Xi a qualifié cette initiative de "bonne chose", relate le service de presse de la diplomatie chinoise.Résoudre la crise par le dialogueUne délégation de paix composée de dirigeants de six pays africains, dont l'Afrique du Sud, se rendra en Russie et en Ukraine pour tenter d’aider à mettre fin au conflit le plus vite possible, rappelle le communiqué.Pour sa part, M.Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud soutenait le document de position de la Chine sur une solution politique à la crise ukrainienne et espérait que les parties concernées pourraient reprendre les négociations dès que possible.Une double rencontreLes Présidents d’Afrique du Sud, des Comores, du Congo-Brazzaville, d’Ouganda, du Sénégal, de Zambie et d’Égypte devront rencontrer leurs homologues ukrainien et russe respectivement le 16 juin à Kiev et le 17 juin à Saint-Pétersbourg. Les Présidents russe et ukrainien ont accepté cette mission, approuvée également par les États-Unis, l'Union européenne, l’Onu et l'Union africaine.

