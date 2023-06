https://fr.sputniknews.africa/20230607/les-dates-darrivee-de-la-mission-de-paix-africaine-en-russie-et-ukraine-annoncees-1059783274.html

Les dates d’arrivée de la mission de paix africaine en Russie et Ukraine annoncées

La Fondation Brazzaville, en charge de l’initiative de paix africaine pour le conflit ukrainien, a annoncé les dates des rencontres que les Présidents de sept... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Les Présidents d’Afrique du Sud, des Comores, du Congo-Brazzaville, d’Ouganda, du Sénégal, de Zambie et d’Égypte rencontreront leurs homologues ukrainien et russe respectivement le 16 juin à Kiev et le 17 juin à Saint-Pétersbourg, a annoncé ce mercredi 7 juin la Fondation Brazzaville chargée des préparatifs de la mission africaine de la paix en Ukraine.Le Président de l’Égypte Abdel Fattah al-Sissi devrait également participer aux entretiens à Kiev et à Saint-Pétersbourg, selon cette organisation qui se présentera comme invité d’honneur aux réunions des chefs d’État.Initiative de paix africaineSelon le président de la Fondation Brazzaville, Jean-Yves Ollivier, la mission africaine souhaite rétablir le dialogue entre Moscou et Kiev. Dans une interview à Sputnik, il a noté que les négociations entamées par les Présidents africains, se tiendraient sans conditions préalables.Les dirigeants russe et ukrainien ont accepté cette mission unique dans son genre, qui a également reçu l'approbation des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine et de la Chine.

