Mission de paix africaine en Russie et en Ukraine: quels sujets seront sur la table?

Mission de paix africaine en Russie et en Ukraine: quels sujets seront sur la table?

Une délégation de six Présidents africains s'apprête à s'entretenir avec Moscou et Kiev sur un processus de paix, mais elle veut également aborder le déblocage... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Jean-Yves Ollivier, fondateur de la Fondation Brazzaville qui se pose comme organisateur de la mission de paix africaine en Russie et en Ukraine, est arrivé le 21 mai à Moscou pour travailler la logistique des futures visites des dirigeants africains, relate Associated Press. Il va également se déplacer à Kiev.L'objectif est de commencer, poursuit le négociateur de 78 ans, qui a notamment joué un rôle important à la fin des années 1980 dans les pourparlers pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud.Sujets de discussionEn plus du processus de paix, Jean-Yves Ollivier définit d’autres axes de futurs pourparlers. Ainsi, les États africains veulent trouver des moyens pour recevoir et payer plus facilement les engrais de Russie.Les fertilisants russes ne font pas l'objet de sanctions internationales, pourtant, plusieurs bateaux avec des engrais russes sont bloqués dans des ports européens. L'accès de la Russie au système mondial de transactions financières SWIFT a également été restreint par les sanctions, par conséquent les pays africains ont des difficultés pour commander et payer des engrais essentiels.Les dirigeants africains devraient également discuter de la facilitation du passage de davantage de cargaisons de céréales ukrainiennes, selon le négociateur français. De plus, ils veulent parler de l’augmentation des échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.La missionLa mission, composée des Présidents de six pays africains, à savoir d'Afrique du Sud, du Sénégal, d'Égypte, de la République du Congo, d'Ouganda et de Zambie, devrait se rendre en Russie et en Ukraine en juin.Les Présidents russe et ukrainien ont tous deux accepté d'accueillir séparément la délégation, souligne Jean-Yves Ollivier. Les pourparlers ont également l'approbation des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine et de la Chine.

