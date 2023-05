https://fr.sputniknews.africa/20230502/la-russie-accelere-lapprovisionnement-en-engrais-de-lasie-et-de-lafrique-1058990292.html

La Russie accélère l'approvisionnement en engrais de l’Asie et de l’Afrique

Le conseil d’administration de la société russe PhosAgro, l’un des principaux producteurs mondiaux d’engrais phosphatés, a signalé la semaine dernière une hausse de ses exportations vers les marchés émergents.La société est le plus grand exportateur russe d'engrais vers l'Afrique. En 2022, ses expéditions vers le continent ont augmenté d'un quart pour atteindre 500.000 tonnes.PhosAgro relève de nouveaux défis"Même dans ces conditions, nous avons pu augmenter nos approvisionnements, principalement vers les marchés émergents. Nous avons tout fait pour que les agriculteurs de notre marché prioritaire, la Russie, et du monde entier, aient accès à nos engrais, qui se distinguent par leur haute qualité et leur efficacité écologique", a-t-il ajouté.Les ventes globales de PhosAgro ont augmenté de 6,4% pour atteindre plus de 11 millions de tonnes en glissement annuel, le chiffre le plus élevé de l'histoire de toute l'entreprise.Des livraisons gratuitesDébut février, la première cargaison d’engrais russes avait été acheminée à titre gracieux au Malawi. C’était une partie des 300.000 tonnes immobilisées dans des ports européens et censées être transmises gratuitement à des pays pauvres.La semaine dernière, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verсhinine, a révélé que Moscou préparait deux autres lots d'engrais gratuits à expédier au Kenya et au Nigeria.

