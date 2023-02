https://fr.sputniknews.africa/20230207/la-premiere-cargaison-dengrais-russes-est-arrivee-au-malawi-1057850207.html

Envoyé à titre gracieux, le premier chargement d’engrais russes a enfin été acheminé au Malawi le 6 février. C’est une partie des 300.000 tonnes qui sont... 07.02.2023, Sputnik Afrique

La première cargaison d'engrais russes est arrivée au Malawi le 6 février, a déclaré ce mardi à Sputnik le ministre malawien de l'Agriculture Sam Kawale.Il a ajouté qu’un autre chargement était attendu pour ce même jour.D’après le ministre, le Malawi s'attend à ce que tous les engrais arrivent dans le pays dans les 10 à 20 prochains jours si tout se passe bien.Début février, Uralchem, producteur russe d’engrais, a annoncé que la première cargaison de 20.000 tonnes avait été déchargée au port de Beira, au Mozambique, et était prête à être transportée vers sa destination finale, le Malawi.Blocage dans l'UEAvec le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux ont adopté des sanctions contre Moscou, entravant l'exportation de ses produits agricoles et engrais.Jusqu’à 300.000 tonnes d’engrais étaient initialement stockées dans des entrepôts en Lettonie (80%), mais aussi en Estonie, en Belgique et aux Pays-Bas. La Russie et l’Onu ont fini par obtenir un accord sur le déblocage d’un premier lot d’engrais.Une cargaison gratuite de 20.000 tonnes appartenant à Uralchem-Uralkali a ainsi quitté les Pays-Bas pour le Malawi fin novembre. Le navire a été affrété par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

