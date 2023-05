https://fr.sputniknews.africa/20230524/paix-en-ukraine-et-sommet-russie-afrique-moscou-accueille-le-chef-de-la-fondation-brazzaville-1059455548.html

Paix en Ukraine et sommet Russie-Afrique: Moscou accueille le chef de la Fondation Brazzaville

Paix en Ukraine et sommet Russie-Afrique: Moscou accueille le chef de la Fondation Brazzaville

Le président de la Fondation Brazzaville, qui prépare la mission de paix africaine entre la Russie et l’Ukraine, est arrivé à Moscou. La diplomatie russe a... 24.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-24T18:55+0200

2023-05-24T18:55+0200

2023-05-24T19:04+0200

afrique

afrique subsaharienne

mission diplomatique

processus de paix

moscou

ukraine

international

république du congo

crise en ukraine

mikhaïl bogdanov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055205879_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_bef58d7ac89577957c719d4d91edda63.jpg

Le représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, et a rencontré le 23 mai Jean-Yves Ollivier, président de la Fondation Brazzaville, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.Depuis décembre 2022, M.Ollivier s’engage comme médiateur dans le conflit ukrainien et maintient un contact permanent avec M.Bogdanov, indiquait précédemment le média Jeune Afrique.La Fondation Brazzaville, établie à Londres, est impliquée depuis plusieurs mois dans l’initiative de paix en Ukraine. Elle prépare la venue d’une mission de paix composée de chefs d’État de six pays africains à Moscou et à Kiev prévue pour début juin.Mission de paixLes Présidents d'Afrique du Sud, du Sénégal, d'Égypte, de République du Congo, d'Ouganda et de Zambie comptent mener à bien une mission de paix qui va s’entretenir séparément avec la Russie et l’Ukraine, a annoncé la semaine dernière Cyril Ramaphosa.Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont déjà tous deux accepté de les recevoir. Le projet a également reçu l'approbation des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine et de la Chine.

afrique

afrique subsaharienne

moscou

ukraine

république du congo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, mission diplomatique, processus de paix, moscou, ukraine, international, république du congo, crise en ukraine, mikhaïl bogdanov, russie, ministère russe des affaires étrangères