Afrique-Chine: bilan économique de l’année 2022

Afrique-Chine: bilan économique de l’année 2022

En 2022, l'Afrique a renforcé ses liens avec la Chine, son premier partenaire économique. Parmi les réussites de l'année figurent la hausse de leurs échanges... 30.12.2022

L’Afrique et la Chine vivent une lune de miel. Face à ce partenariat en plein essor, l’influence américaine s’affaiblit. Interrogés par Sputnik, plusieurs experts font un tour d’horizon des points clés de cette dynamique qui a marqué l’année 2022.En premier lieu, c’est l’augmentation des échanges commerciaux afro-chinois. De janvier à novembre 2022, ceux-ci s’élèvent à 258,9 milliards de dollars. Une somme qui dépasse le montant total des transactions entre l’Afrique et la Chine en 2021, à savoir 254 milliards de dollars, a noté la directrice de l’Institut économique d’Afrique au sein de l’université du Zhejiang, Liu Qinghai.Il en résulte que Pékin maintient sa primauté comme le plus grand partenaire économique du continent.Les États-Unis reculentUn détail à noter: les volumes des échanges sino-africains sont quatre fois plus importants que ceux entre l’Afrique et les États-Unis. En plus de cela, la Chine occupe toujours la place du plus grand fournisseur d’investissements directs sur le continent, qui sont deux fois supérieurs à ceux des États-Unis.Autrement dit, Washington ne peut pas rivaliser avec Pékin en Afrique sur le plan économique, a estimé le chercheur en chef de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique de l’université d’État de Moscou:Notamment en Afrique de l’Ouest, où "les positions des États-Unis peuvent être plus avantageuses que celles de la Chine", a souligné Nikolaï Chtcherbakov. Cependant, la Chine travaille dans cette direction aussi. Pékin a désigné en 2022 son envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique, qui a déjà pris part à la première conférence de cette région, organisée par la Chine à Addis-Abeba.Région de convoitiseCette démarche chinoise pourrait stabiliser la situation dans la Corne de l’Afrique et stimuler le partenariat commercial et financier entre ces pays et la Chine, a indiqué Liu Qinghai:Par conséquent, le développement durable et pacifique de la région est en jeu:C’est justement face à ces progrès dans les relations sino-chinoises que Washington a organisé un sommet avec les pays d’Afrique, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis huit ans.Une aide financièreEn outre, la Chine a accordé un soutien financier considérable à l’Afrique au cours de l’année qui s’achève, poursuit Liu Qinghai.Entre autres, Pékin a réduit de 98% les tarifs d’importation pour les pays africains les moins développés: le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Malawi, l’Ouganda, São Tomé-et-Príncipe, la Tanzanie et la Zambie, a précisé l’experte chinoise.À part de ces processus économiques, Pékin a également soutenu l’adhésion de l’Union africaine au G20, justement durant l’année qui marque le 20e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Enfin, la Chine a effacé les dettes de 17 pays africains sur 23 prêts sans intérêts dont l’échéance avait été fixée à la fin de 2021.

