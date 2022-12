https://fr.sputniknews.africa/20221228/octroi-us-de-55-mds--a-lafrique-ce-nest-pas-pour-developper-cest-pour-coloniser-davantage-1057412443.html

Octroi US de 55 mds USD à l’Afrique: "ce n'est pas pour développer, c'est pour coloniser davantage"

Octroi US de 55 mds USD à l’Afrique: "ce n'est pas pour développer, c'est pour coloniser davantage"

Approuvé vendredi par Joe Biden, le budget américain de la défense pour l’exercice 2023 est passé de 740 à 858 milliards de dollars. Dans une interview à... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Une augmentation drastique du nouveau budget américain est "logique", parce que les forces du pays servent d’"arme de préservation des privilèges du dollar", qui est aujourd’hui menacé, estime auprès de Sputnik le Dr Adama Diabaté, directeur adjoint à l'IUDT.Selon lui, "le dollar est le premier instrument justifiant la domination des États-Unis de tout temps". De peur de perdre leur hégémonie, les États-Unis "sont prêts à tout faire, surtout militairement", d’où un financement militaire à l’Ukraine d’une valeur de 44,9 milliards de dollars.Sur l’aide américaine à l’AfriqueDans le même temps, pour tout le continent africain, Washington ne promet que 55 milliards sur trois ans, soit environ 18,33 milliards par an. Le fait que l’Occident préfère plutôt financer la guerre que de développer les pays africains s’explique toujours par le désir de préserver son hégémonie et "maintenir le tiers monde, mais surtout l'Afrique, dans la domination, dans la dépendance".D’après lui, ni l'Europe, ni les États-Unis ne voudront jamais d’une Afrique développée "qui peut faire concurrence à l'Europe". "Ce sera la fin de l'Europe! Parce que les Européens ont toujours vécu aux dépens du retard de l'Afrique", a-t-il martelé."Chasser les Russes et les Chinois"S’exprimant sur le récent sommet États-Unis-Afrique, l’expert insiste que son seul but était de "chasser les Russes et les Chinois de l'Afrique".Pour la même raison, poursuit M.Diabaté, l’Otan organise des exercices militaires sur le continent comme, par exemple, African Lion 2023 qui se tiendra au Maroc, à Djibouti, au Ghana, au Sénégal et en Tunisie avec la participation de plus de 10.000 personnes de 20 pays de l’Alliance.De l’argent pour payer des traîtresCommentant également l’octroi par Washington de 300 millions de dollars pour "contrer l’influence russe", M.Diabaté a estimé qu’ils seront utilisés à ces fins également en Afrique "pour payer les relais locaux, c'est-à-dire des traîtres locaux qui vont semer le désordre".L’expert a finalement mis en garde contre les ONG de défense des droits de l'homme au Mali qui "sont les structures de renseignement" des pays occidentaux:

