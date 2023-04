Ces quatre pays africains parmi les 25 émergents les plus attractifs pour les investissements

https://fr.sputniknews.africa/20230428/ces-quatre-pays-africains-parmi-les-25-emergents-les-plus-attractifs-pour-les-investissements-1058911990.html

L'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Ghana sont les pays africains qui se sont frayé un chemin dans le top 25 des marchés émergents qui attirent le plus

Quatre pays du continent africain figurent parmi les 25 marchés émergents les plus attractifs pour les investissements directs étrangers (IDE), comme le montre un rapport du FDI Confidence Index 2023 de Kearney.Ainsi, selon ce classement, l’Égypte s’est classée première au niveau continental et 14e global. Le Maroc arrive comme le deuxième marché d’Afrique, se plaçant à la 16e place mondiale, devançant l’Afrique du Sud qui arrive à la 17e position.Quant au quatrième pays africain présent dans le top 25 des marchés émergents, c’est le Ghana qui s’impose de justesse à la 25e place.Le top 3D’après le rapport, les trois premières positions du classement sont occupées par la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis.Le classement montre que ces pays seront les marchés les plus prometteurs au cours des trois prochaines années dans la catégorie des marchés émergents.Une première en 25 ansL’"Indice de confiance des investissements directs étrangers 2023" a ainsi publié pour la première fois en 25 ans un classement exclusif pour les marchés émergents, séparé de la liste mondiale, sur la base des pays qui ne font pas partie de ceux ayant un revenu élevé.

