Le Nigeria tenté par le modèle de l'envol économique de la Chine

Le Nigeria tenté par le modèle de l’envol économique de la Chine

Le gouvernement nigérian montre un vif intérêt pour la modernisation chinoise qui a transformé le pays asiatique en une puissance économique mondiale

Le modèle de modernisation chinois, qui a propulsé l’Empire du Milieu au sommet de la puissance économique, séduit le Nigeria, selon Garba Shehu, porte-parole du Président nigérian Muhammadu Buhari.Selon lui, le Nigeria a reconnu les avantages potentiels d’une approche similaire à celle de la Chine, car celle-ci a connu une croissance économique rapide et est désormais l'une des principales économies mondiales après avoir procédé à la modernisation et au développement des infrastructures.Des progrès obtenus grâce au soutien chinoisIl a noté que l'expansion du commerce et des investissements et le transfert de technologie du côté chinois avaient largement contribué à transformer son pays, le plus peuplé d'Afrique."Nous en sommes satisfaits. Nous continuons à l'encourager."Selon lui, le gouvernement nigérian du Président Muhammadu Buhari a connu un développement rapide et progressif des relations avec la Chine au cours des dernières années. Le Nigeria a bénéficié de cette coopération gagnant-gagnant, qui implique de grands projets de modernisation des chemins de fer, d'expansion des aéroports, de modernisation de l’hydroélectricité et de l'agriculture."Nous n'aurions pas pu réaliser toutes ces choses sans le soutien et la coopération de la Chine", a conclu le responsable.

