Cet État africain faisant partie du top 10 des pays avec les plus grandes réserves de gaz

L'importance du gaz naturel pour les marchés mondiaux de l'énergie est devenue de plus en plus évidente au cours de l'année écoulée. Le site d'information en... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Au cours de l'année écoulée, les événements en Europe ont clairement montré qu'envisager la neutralité carbone pouvait être une chose noble, mais que les besoins énergétiques étaient immédiats. Le gaz est à ce titre parfait pour y répondre avec une empreinte carbone plus faible que les autres combustibles fossiles, le pétrole et le charbon, constate le site Oil Price.Ce fait a servi de raison pour publier une liste des pays disposant des plus grandes réserves de gaz. Les deux premières places sont occupées par la Russie et l’Iran, au grand dam des consommateurs de gaz européens.La Russie possède des réserves de gaz naturel pouvant atteindre 38.000 milliards de mètres cubes, selon l'édition 2020 de la revue statistique de BP sur l'énergie mondiale (Statistical Review of World Energy), la dernière en date relative aux réserves.Elle est suivie par l’Iran, un autre pays qui n’est pas d’accord avec l’Occident. Ses réserves s’élèvent à 32.000 milliards de mètres cubes, soit 16% du total mondial.Viennent ensuite le Qatar (24.700 milliards), le Turkménistan (19.500 milliards) et les États-Unis (13.179 milliards).Présence surprenante de la ChineLe reste des 10 premiers pays disposant de réserves de gaz substantielles est dominé de manière écrasante par les membres de l'OPEP. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigeria et le Venezuela disposent tous d'abondantes réserves de gaz, tout comme la Chine, au numéro 10.Le Nigeria a 8.400 milliards de mètres cubes de gaz et devance trois autres pays africains faisant partie du classement général (l’Algérie, l’Égypte et la Libye).Le site indique cependant qu’au Nigeria l'utilisation des réserves de gaz a pris du retard par rapport au pétrole.Ce qui est surprenant est que la Chine, qui importe d’immenses quantités de pétrole et de gaz, possède ses propres réserves substantielles mais qu’il est difficile de les exploiter.Des réserves inexplorées Il est encore tôt pour parler de vraies réserves de gaz sur le continent africain. Début avril, six gisements de pétrole et de gaz ont été découverts par l’entreprise algérienne spécialisée dans ce secteur Sonatrach. Les réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2.400 milliards de m3. Un gisement gaz vient d’être découvert dans le puits d'exploration Bonito-1, au Mozambique, dans la zone adjacente aux prolifiques champs de Pande et Temane. Les eaux du Mozambique sont devenues l’un des points clés de la recherche d’hydrocarbures dans le monde ces dernières années. La société énergétique sud-africaine Sasol vise à faire du pays l’un des plus grands producteurs de gaz du monde.

