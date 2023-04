https://fr.sputniknews.africa/20230411/lalgerie-decouvre-de-nouveaux-gisements-petrogaziers-1058514483.html

L’Algérie découvre de nouveaux gisements pétrogaziers

L’Algérie découvre de nouveaux gisements pétrogaziers

L’algérien Sonatrach a annoncé la découverte de six réserves d’hydrocarbures sur le territoire du pays. Acteur majeur de l’industrie pétrogazière, le groupe... 11.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-11T16:09+0200

2023-04-11T16:09+0200

2023-04-11T16:09+0200

maghreb

afrique

algérie

pétrole

gaz

gisements pétro-gaziers

sonatrach

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104266/04/1042660481_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5650822418e2f5794c410c17d6e56a26.jpg

Six gisements de pétrole et de gaz ont été découverts par l’entreprise algérienne spécialisée dans ce secteur Sonatrach durant le premier trimestre de l’année 2023, a annoncé le 11 avril le groupe dans un communiqué.Parmi les nouveaux gisements pétroliers, le plus important peut donner jusqu’à 5.699 barils/jour. Il est situé dans le bassin d’Amguid Messaoud, dans le Sahara. Quant aux gisements de gaz, le plus gros se situe dans la région d’Ohanet du bassin d’Illizi avec des débits potentiels de 336.930 m3/jour de gaz. De plus, dans le même bassin, du gaz à condensat a été trouvé."L’attractivité du domaine minier"Ces découvertes "démontrent l’attractivité du domaine minier en Algérie", selon le communiqué.Les réserves algériennes prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2.400 milliards de m3 et celles de pétrole sont estimées à 12,2 milliards de barils.Sonatrach est le premier exportateur africain de gaz naturel. En 2022, le groupe a exporté des hydrocarbures pour une somme de 60 milliards de dollars.

maghreb

afrique

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, afrique, algérie, pétrole, gaz, gisements pétro-gaziers, sonatrach