Des soldats marocains ont appris à manier des drones chinois portant des bombes et missiles guidés

Tout au long du mois de mai, des membres des Forces armées royales marocaines se sont entraînés en Chine au maniement des drones Wing Loong II, dont le royaume... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Samedi 10 juin, un groupe de militaires marocains a achevé un stage de formation à Chengdu en Chine afin d’apprendre à manier les drones Wing Loong II.La formation a eu lieu sept mois après que le royaume chérifien avait acquis deux unités de ce drone conçu et fabriqué par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC). À cette date, le Maroc possédait déjà le modèle précédent (Wing Loong I). Plus précisément, il en dispose de quatre systèmes qu'il a reçus des Émirats arabes unis.Un drone d’attaque et de reconnaissanceLe Wing Loong II est capable de soulever une charge allant jusqu'à 480 kilogrammes et de transporter des bombes et des missiles à guidage laser. Il a une autonomie de 20 heures et peut atteindre une vitesse maximale de 379 kilomètres par heure. Sa portée opérationnelle est de 1.500 kilomètres et il est équipé d'un système de communication par satellite.Selon le portail China Defence, le Wing Loong II dispose d'une capsule de charge utile électro-optique, qui est installée sous la partie avant du fuselage, intégrée à des caméras et des capteurs de lumière du jour et infrarouges. Cela permet de collecter des données de surveillance et de guidage aussi bien de jour que de nuit.L'aéronef est piloté à distance par un opérateur via un poste de commande au sol mobile.

