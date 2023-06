https://fr.sputniknews.africa/20230602/le-maroc-se-dote-dun-systeme-de-missiles-antichar-chinois-hj-9a-1059666223.html

Le Maroc se dote d’un système de missiles antichar chinois HJ-9A

La Marine royale marocaine a récemment dévoilé son nouveau système de missiles antichar chinois HJ-9A, le Red Arrow 9A. L'arme a été utilisée lors d'un exercice d'entraînement dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire des forces armées du pays, rapporte Military Africa.Bladi.net indique que ce système a été principalement conçu pour détruire les chars, les véhicules blindés et les fortifications. Il a été officiellement mis en service dans l’armée chinoise en 2005. Le HJ-9A est capable de pénétrer jusqu’à 1.200 mm de blindage réactif avec son ogive tandem. Il utilise un système de guidage radar à ondes millimétriques.Selon Military Africa, l’acquisition par le Maroc du HJ-9A représente une étape significative vers le renforcement de ses capacités de défense. Cette décision reflète l'engagement du pays à moderniser ses forces armées et à diversifier ses sources de matériel militaire. La technologie de pointe du système HJ-9A et ses capacités de guidage de précision amélioreront les possibilités de dissuasion du Maroc et renforceront sa sécurité nationale.Une composante du plan de modernisationLa mise en service du HJ-9A s'inscrit dans une dynamique de modernisation connue pour la mise aux normes des Forces armées royales marocaines. Leur plan de modernisation 2030 a été établi en 2017 et lancé en 2020. Son objectif déclaré est de les rendre interopérables avec les États-Unis et l'Otan.Le HJ-9A offrirait une polyvalence dans divers scénarios de combat, car il peut être monté sur des véhicules ou déployé au sol à l'aide d'un trépied, détaille Military Africa.Outre le HJ-9A, l'armée marocaine exploite d'autres systèmes antichars, comme le HJ-8L qui peut atteindre des cibles jusqu'à 4 kilomètres.

