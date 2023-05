https://fr.sputniknews.africa/20230518/les-drones-militaires-chinois-disposent-dune-technologie-cachee-1059340438.html

Les drones militaires chinois disposent d’une technologie cachée

Les drones militaires vendus par Pékin sont dotés d’une fonction les empêchant d’être utilisés contre la Chine, selon des informations confidentielles du South... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T22:31+0200

2023-05-18T22:31+0200

2023-05-18T22:31+0200

L’industrie militaire chinoise a conçu ses drones pourqu’ils ne puissent pas se retourner contre le pays, même une fois vendu à l’étranger, rapporte le South China Morning Post en se référant à une source proche du dossier.Les appareils de combat et de reconnaissance sont en effet équipés pour reconnaître et respecter une "barrière virtuelle électrique" entourant les frontières de l’Empire du Milieu, explique une source militaire au quotidien.La fonction est intégrée dans les composants intégrables et les pièces des drones, les manuels d’instruction en font mention, ajoute cette source. En cas d’approche du territoire chinois, les aéronefs peuvent perdent certaines de leurs, voire s’arrêter complétement de voler, déclare pour sa part au South China Morning Post l'expert militaire basé à Pékin, Li Jie.Aucune chance de les reconfigurerCertains appareils ont même la capacité de s’autodétruire si quelqu’un essaye de réaménager ou de démanteler ce système de surveillance, souligne encore l’expert.La Chine est devenue l’un des leaders mondiaux dans le développement de drones, ces dernières années. Une récente fuit du Pentagone sous-entendait même que Pékin disposait désormais d’un drone supersonique capable de recueillir des renseignements en temps réel pour frapper des cibles navales, y compris des porte-avions.

