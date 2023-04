https://fr.sputniknews.africa/20230428/les-navires-americains-en-danger-face-a-un-nouveau-drone-chinois--1058918400.html

Les navires américains en danger face à un nouveau drone chinois?

Les médias occidentaux ont récemment signalé la fuite de documents confidentiels du Pentagone. Un document daté du 9 août 2022, décrit l’utilisation un drone... 28.04.2023, Sputnik Afrique

La Chine disposerait d’un drone supersonique, WZ-8, capable de recueillir des renseignements en temps réel pour des frappes ciblées efficaces, a relaté le Washington Post en se référant à des documents du renseignement américain ayant fuité en ligne.De tels appareils seraient arrivés en dotation de la 10e division de bombardiers chinoise, la principale force de frappe de l'armée de l'air chinoise, stationnée dans l'est de la Chine.Caractéristiques principales du WZ-8Lancé à partir d'un bombardier stratégique H-6, il pourrait voler à d'environ 3.675 km/h (Mach 3). Le drone-espion améliore considérablement la capacité des H-6 à attaquer des cibles navales, note le journal.Selon le WP, il est plus probable que le WZ-8 soit conçu pour la reconnaissance et le ciblage de diverses armes de missiles sur des cibles manœuvrables, telles que des navires ennemis.Un groupe de bombardiers H-6 peut notamment s'approcher de la zone où se trouvent les navires ennemis en utilisant les données satellite ou radar. Le WZ-8 est alors lancé par l’un des avions pour une reconnaissance précise, tandis que les autres avions reçoivent des données, préparent et tirent des missiles antinavires.Un drone pareil existe-t-il? Pas forcémentTout d'abord, il est impossible d'être certain que les documents qui ont été publiés à la suite de fuites d'informations classifiées ne disent que la vérité. Il est possible que le contenu de ces documents ait été entièrement ou partiellement fabriqué et introduit sous le couvert d'une fuite dans un but quelconque.Ensuite, les fabricants chinois, tout en nous donnant des informations sur les spécifications du WZ-8, ne sont pas obligés de tout révéler. Les spécifications publiées peuvent être surestimées ou sous-estimées, notamment dans le but de désinformer l'ennemi.Il semble que le WZ-8 soit équipé de deux moteurs-fusée. Un tel appareil ne peut pas voler longtemps à une grande vitesse. Les moteurs-fusées sont conçus pour une durée de fonctionnement d'environ 300 secondes, et la réserve de carburant du WZ-8 est faible, de l'ordre de 2.000 litres. Il ne peut donc effectuer qu'une seule poussée et prévoit ensuite de retourner à l'aérodrome.

