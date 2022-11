https://fr.sputniknews.africa/20221107/la-chine-devoile-un-drone-capable-de-porter-plus-de-deux-tonnes-de-missiles--video-1056751234.html

La Chine dévoile un drone capable de porter plus de deux tonnes de missiles – vidéo

La Chine dévoile un drone capable de porter plus de deux tonnes de missiles – vidéo

Pékin a présenté un drone militaire de fabrication chinoise dont le rayon d'action est évalué à environ 10.000 kilomètres. L’appareil est en plus en mesure de... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T21:41+0100

2022-11-07T21:41+0100

2022-11-07T21:54+0100

chine

drone

états-unis

taïwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103801/42/1038014226_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c3a25d440bf82014fa93b6301cf6ac1.jpg

Le Wing Loong-3 est un nouveau drone militaire fabriquée en Chine. Le 6 novembre, il a été dévoilé pour la première fois aux médias nationaux comme étrangers.D’après la presse chinoise, cet appareil dernier cri peut être utilisé à la fois pour des missions de reconnaissance et de combat. Il est capable de transporter plus de deux tonnes de missiles et son rayon d'action est évalué à plus de 10.000 kilomètres.Les analystes estiment qu’en montrant ce drone, la Chine entend donner aux États-Unis la preuve de l’ampleur de ses avancées techniques dans un contexte d’exacerbation des tensions concernant Taïwan.En outre, les spécialistes affirment que Pékin souhaite également profiter de cette occasion pour multiplier les exportations de ses inventions militaires. Le pays vend déjà des appareils sans pilotes à plus de 10 pays, dont certains du Moyen-Orient et d’Asie.

chine

états-unis

taïwan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, drone, états-unis, taïwan