Pékin aurait envoyé 63 avions et 4 navires vers Taïwan

Les tensions se maintiennent autour de Taïwan après la visite marquante de la parlementaire américaine Nancy Pelosi. En prévision d'une éventuelle visite d'un... 07.11.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées de Taïwan ont enregistré ce lundi 63 avions et quatre navires de l'Armée populaire de libération chinoise se rapprochant de l'île, selon un bulletin quotidien de la Défense taïwanaise.Selon le bulletin, 31 avions, dont deux chasseurs J-11, deux J-10, vingt-quatre J-16, deux avions anti-sous-marins Y-8, un avion de détection et de commandement aéroporté KJ-500, ont franchi la "ligne médiane" du détroit de Taïwan.Selon l'Armée de la République de Chine, elle a envoyé une patrouille pour surveiller la situation, a émis des avertissements radio et a déployé des systèmes d'armes sol-air.L'armée de Pékin s'active près de Taïwan depuis l'annonce par le gouvernement britannique d'une visite imminente d'un vice-ministre britannique du Commerce. Le responsable devrait rencontrer le chef de l'administration de l'île. La diplomatie chinoise a déjà appelé Londres à arrêter ce genre de contacts. Pékin les considère comme une intervention dans ses affaires intérieures.Une visite provocatriceLa situation dans la région s'est encore aggravée avec la visite à Taipei, capitale de Taïwan, début août, de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi. Pékin, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire, y a vu une expression de soutien par Washington du séparatisme et a organisé en réponse de vastes manœuvres militaires. Les relations entre le gouvernement de Pékin et Taïwan se sont interrompues en 1949, lorsque le gouvernement de la République contrôlé par le Guomindang s'y est installé après avoir perdu la guerre civile contre les communistes en Chine continentale. Les contacts d'affaires ont été repris à la fin des années 1980.

