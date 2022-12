https://fr.sputniknews.africa/20221209/le-nigeria-se-dotera-de-nouveaux-drones-avions-et-helicopteres-dattaque-1057226994.html

Le Nigeria se dotera de nouveaux drones, avions et hélicoptères d'attaque

Le Nigeria se dotera de nouveaux drones, avions et hélicoptères d'attaque

Cherchant à renforcer ses capacités de lutte contre l'insécurité dans le pays, le Nigeria devrait recevoir 54 nouveaux moyens aériens, dont des avions et des... 09.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-09T19:55+0100

2022-12-09T19:55+0100

2022-12-09T19:55+0100

nigeria

afrique subsaharienne

drone

avion

hélicoptères

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1057042879_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_2186967e5485866ba20066fa6ad2e5d7.jpg

Face à l'insurrection islamiste qui sévit depuis 13 ans dans le nord-est du Nigeria et aux enlèvements contre rançon dans son nord-ouest, le pays renforce son armée.Ainsi, le Nigeria attend une livraison de 54 nouveaux moyens aériens, dont des avions d'attaque m-346, des hélicoptères T-129 ATAK, des hélicoptères multirôles Agusta 109 Trekker et des drones Wing Loong II de fabrication chinoise, selon le chef d'état-major de l'armée de l'Air du pays, le maréchal Amao, cité par Reuters.Le haut gradé n'a pas toutefois précisé la date d’expédition, non plus que le prix ou les pays fournisseurs.Une dizaine d’hélicoptères USFin avril, le département d'État américain a approuvé la vente au Nigeria de 12 hélicoptères d'attaque américains AH-1Z Viper et d'équipement militaire associé, dont des systèmes de guidage et de vision nocturne ainsi qu'un soutien à la formation, estimée à 997 millions de dollars. Outre leurs capacités de tir air-sol, les hélicoptères AH-1Z Viper peuvent aussi être utilisés lors de missions de reconnaissance et d'escorte.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne, drone, avion, hélicoptères, sécurité