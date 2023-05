https://fr.sputniknews.africa/20230528/vieux-con-medvedev-tance-le-senateur-us-qui-sest-rejoui-de-la-mort-des-russes-en-ukraine-1059539418.html

"Vieux con": Medvedev tance le sénateur US qui s'est réjoui de la mort des Russes en Ukraine

"Vieux con": Medvedev tance le sénateur US qui s’est réjoui de la mort des Russes en Ukraine

Moscou a chapitré ce "vieux con" de sénateur Lindsey Graham pour qui la mort de Russes en Ukraine est le meilleur investissement des États-Unis.

Le sénateur américain Lindsey Graham a osé une déclaration haineuse lors de sa rencontre à Kiev avec le Président ukrainien."Les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent", a-t-il proféré, provoquant immédiatement les foudres de Moscou.La réaction la plus modérée est arrivée du côté du Kremlin.Un "vieux con"Le vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien Président du pays Dmitri Medvedev a été beaucoup plus virulent.Des investissements qui ont contribué à l’HolocausteQuant à la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, elle a composé une liste de sociétés américaines qui avaient investi dans l’Allemagne nazie, possédaient des usines dans le IIIe Reich utilisant même le travail de détenus des camps de concentration.Elle a notamment cité Ford, General Motors, Kodak, Coca-Cola, Standard Oil et IBM, ainsi que la Chase National Bank (actuellement JPMorgan Chase & Co).Et d’ajouter: "Maintenant, des milliards de dollars américains sont versés dans la gueule insatiable du régime néonazi de Kiev. Aussi voudrais-je rappeler aux sénateurs et aux autres bénéficiaires effectifs américains à quoi a abouti la précédente aventure".

