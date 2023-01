https://fr.sputniknews.africa/20230127/poutine-denonce-les-crimes-neonazis-en-ukraine-et-loubli-par-kiev-des-lecons-de-lhistoire-1057725695.html

Poutine dénonce les crimes néonazis en Ukraine et l'oubli par Kiev des leçons de l'histoire

Poutine dénonce les crimes néonazis en Ukraine et l'oubli par Kiev des leçons de l'histoire

Lors de la Journée des victimes de l'Holocauste, le chef de l'État russe a condamné les crimes perpétrés actuellement par les néonazis ukrainiens. Ils... 27.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-27T10:51+0100

2023-01-27T10:51+0100

2023-01-27T11:11+0100

vladimir poutine

ukraine

holocauste

néonazis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0e/1056502975_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_668d7d9e59b04480e8397e746bfc0ed0.jpg

Les crimes des néonazis contre des civils en Ukraine, dont des nettoyages ethniques et des exactions punitives, témoignent du fait que les leçons de l'histoire sont oubliées, estime le Président russe. À l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, Vladimir Poutine a adressé un télégramme aux organisateurs et participants à des événements qui y sont consacrés. C'est aussi le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz."C'est contre ce mal que combattent aujourd’hui nos soldats", a indiqué le Président.Une journée de commémorationL’armée soviétique a libéré le camp d’extermination nazi d’Auschwitz le 27 janvier 1945. 60 ans plus tard, l’Onu a proclamé le 27 janvier comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.Au total, au printemps 1945, quelque 6 millions de Juifs, dont un million d’enfants, avaient été exterminés dans le cadre de la Solution finale de la question juive par les nazis.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, ukraine, holocauste, néonazis