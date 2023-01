https://fr.sputniknews.africa/20230127/commemoration-de-lholocauste-lafrique-na-pas-ete-epargnee-par-la-folie-genocidaire-1057725763.html

Holocauste: l’Afrique n’a pas été épargnée par la folie génocidaire

Le 27 janvier est la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, cette entreprise d’extermination systématique des Juifs par... 27.01.2023, Sputnik Afrique

Le 27 janvier 1945, l’armée soviétique a libéré le camp d’extermination nazi d’Auschwitz. 60 ans plus tard, l’Onu a proclamé le 27 janvier comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.Les ouvrages scientifiques et politiques modernes entendent par ce terme la politique de persécution et d’extermination massive des Juifs entre 1933 et 1945 menée par l’Allemagne nazie, ses alliés et complices. Une politique basée sur la théorie raciale prônant la supériorité de la race aryenne, l’infériorité de toutes les autres et présentant la communauté juive internationale comme l’ennemi numéro un de l’Allemagne.Solution finaleLes nazis se sont mis à persécuter les Juifs en 1933, presque aussitôt après leur arrivée au pouvoir. Cependant, leur extermination massive systématique a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).Les Juifs ont été enfermés dans des ghettos, ont été exécutés massivement en Europe centrale et orientale et, entre 1941 et 1945, ont été déportés dans des camps d’extermination comme Auschwitz, Treblinka ou Belzec.Ainsi, celui d’Auschwitz a été transformé en industrie de la mort, fonctionnant sans arrêt. De 75 à 90% des personnes transférées dans le camp étaient aussitôt vouées à l’extermination.Au total, au printemps 1945, quelque 6 millions de Juifs, dont un million d’enfants, avaient été exterminés dans le cadre de la Solution finale de la question juive par les nazis.Des Juifs concernés en Afrique du NordL’Afrique, surtout celle du Nord, n’a pas non plus été épargnée.Guy Blaise Manguio, enseignant-chercheur à l’École normale supérieure de Bangui, a signalé à Sputnik que les Juifs d’Afrique du Nord avaient été victimes à la fois du régime français de Vichy, du régime de Mussolini et de l’Allemagne nazie qui contrôlaient cette partie de l’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale.À l'occasion de la première Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier 2006, le secrétaire général de l’Onu Kofi Annan a rappelé que des millions de Juifs et de membres d'autres minorités avaient été massacrés par les moyens les plus barbares que l'on puisse imaginer.Avant l’Holocauste, le premier génocide du XXe siècleDans ce même registre des crimes contre l’humanité, plusieurs décennies auparavant, l’Allemagne s’était déjà rendue coupable de ce que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle: le massacre des populations héréros et namas qui s’étaient révoltées contre la domination brutale des colons allemands dans ce qui aujourd’hui correspond à la Namibie.Entre 1904 et 1907, 80% des Héréros et 50% des Namas ont été exterminés. Si bien que, autrefois majoritaire, la population héréro ne pèse désormais plus que 9% à 10% de la population namibienne.

