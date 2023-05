https://fr.sputniknews.africa/20230526/lukraine-pourrait-disparaitre-apres-la-fin-de-loperation-russe-selon-medvedev-1059496240.html

L’Ukraine pourrait disparaître après la fin de l’opération russe, selon Medvedev

L'Ukraine pourrait disparaître après la fin de l'opération russe, selon Medvedev

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie et ancien Président du pays, a évoqué sur sa chaîne Telegram divers scénarios possibles de disparition de l’Ukraine à l’issue de l’opération militaire spéciale russe et a évalué le risque de la reprise du conflit en Europe et dans le monde.Le premier scénario prévoit que les régions occidentales de l’Ukraine passent sous le contrôle de certains pays européens et l’existence d’un no man’s land ukrainien coincé entre la Russie et les territoires occidentaux.Le non man’s land annoncera alors succéder à l’ancienne Ukraine et vouloir "restituer les territoires perdus par tous les moyens".Selon M.Medvedev, cette "nouvelle" Ukraine intègrerait, à moyen terme, l’Union européenne et l’Otan.Risque de guerre modéré ou presque nulLe deuxième scénario prévoit également le partage de l’Ukraine entre la Russie et plusieurs pays européens, ainsi que la formation dans l’un d’entre eux d’un gouvernement d’Ukraine en exil. Le risque de la reprise du conflit et de son escalade vers une guerre mondiale est alors modéré.La troisième perspective envisagée par le politicien prévoit l’autodétermination et le rattachement à la Russie de la zone centrale de l’actuelle Ukraine et de certains territoires du no man’s land. Il y aura alors des garanties suffisantes de non reprise du conflit à long terme.

