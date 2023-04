https://fr.sputniknews.africa/20230425/si-necessaire-la-russie-utilisera-larme-nucleaire-sans-broncher-selon-lex-president-medvedev-1058841754.html

Si nécessaire, la Russie utilisera l’arme nucléaire "sans broncher", selon l’ex-Président Medvedev

Bien que le monde se trouve au seuil d’un conflit mondial, celui-ci n’est pas inévitable, mais sa perspective croît chaque jour, estime le vice-président du... 25.04.2023, Sputnik Afrique

Alors que l’éventualité d’un conflit nucléaire croît dans le monde, les problèmes relatifs au changement climatique sont nuls par rapport à la perspective de se retrouver dans l’épicentre d’une explosion nucléaire, estime le vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien Président Dmitri Medvedev.Selon lui, l’humanité risque d’avoir affaire à ce danger."Il croît de jour en jour pour des raisons bien connues", a-t-il ajouté.Une guerre mondiale est proche, mais pas inévitableM.Medvedev ne pense cependant pas qu’une guerre mondiale soit inévitable, bien que le monde actuel soit malade et se trouve apparemment au seuil d’un tel conflit.En évoquant le conflit en Ukraine, M.Medvedev a indiqué que les livraisons d’armes à l’Ukraine par l’Occident rapprochaient la planète d’une guerre mondiale.Risque de disparition pour la Pologne et l’UkraineLe 14 avril, il a déclaré que, selon lui, en cas de guerre entre la Russie et l’Otan, la Pologne disparaîtrait. Il réagissait ainsi à la déclaration du Premier ministre polonais sur une victoire rapide de l’Otan dans un conflit militaire éventuel contre la Russie.Plus tôt en avril, il avait affirmé que l’Ukraine disparaîtrait elle aussi parce que "personne sur cette planète n’a besoin d’une telle Ukraine".

