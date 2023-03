https://fr.sputniknews.africa/20230323/medvedev-on-parle-des-himars-mais-nos-systemes-ne-sont-pas-pires-1058295496.html

Medvedev: "On parle des HIMARS, mais nos systèmes ne sont pas pires"

Medvedev: "On parle des HIMARS, mais nos systèmes ne sont pas pires"

Les lance-roquettes multiples américains HIMARS sont une arme tout à fait estimable, mais la Russie en a d'autres qui ne sont pas moins bonnes, selon Dmitri... 23.03.2023

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a comparé les lance-roquettes multiples de fabrication américaine HIMARS aux systèmes analogues russes, en privilégiant certaines performances de ces derniers.Le T-90 meilleur que les Leopard, Challenger et AbramsM.Medvedev estime cependant que le char russe T-90M Proryv est supérieur en termes de caractéristiques aux engins occidentaux Leopard et Abrams."Nous fabriquons de très bons armements, matériels de guerre et moyens de destruction. Les appellations sont bien connues, je n’en mentionnerai que quelques-unes. Il est tout à fait évident que le char T-90M Proryv est notre char le plus récent. Mais à mon avis il est actuellement le meilleur au monde. Au monde! Il est, sans aucun doute, meilleur que le Leopard, le Challenger ou l’Abrams, notamment par ses caractéristiques et en termes de masse", a-t-il signalé.Le responsable a souligné que dans les conditions actuelles, "il importait surtout de produire tout cela en des quantités nécessaires". Pour ce faire, la Russie lance de nouvelles productions.Le M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) est un lance-roquettes multiple de l’armée américaine. Il est monté sur un camion Medium Tactical Vehicle dérivé d’un véhicule du constructeur autrichien Steyr.Développé par les sociétés BAE Systems et Lockheed Martin entre 1996 et 2000, il est fabriqué depuis 2003. Il peut tirer six missiles sol-sol ou un missile balistique tactique ATACMS.Un "porc vorace"Le T-90M Proryv-3 est une version modernisée du char T-90A doté du blindage réactif explosif Relikt, d’un moteur de 1.130 chevaux, d’un viseur jour-nuit, d’un viseur panoramique armé.En comparant le char russe et l’Abrams américain, Newsweek a signalé mardi 21 mars que les deux étaient bons.Newsweek a également comparé l’Abrams à un "porc qui avale du carburant avec voracité".

