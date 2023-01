https://fr.sputniknews.africa/20230119/medvedev-avertit-sur-les-risques-nucleaires-dune-defaite-theorique-de-la-russie-en-ukraine-1057642891.html

Medvedev avertit sur les risques nucléaires d’une défaite théorique de la Russie en Ukraine

Medvedev avertit sur les risques nucléaires d’une défaite théorique de la Russie en Ukraine

Sur fond de débats en Occident qui promeuvent la défaite russe dans le conflit en Ukraine, Dmitri Medvedev a rappelé que "la défaite d’une puissance nucléaire... 19.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-19T13:24+0100

2023-01-19T13:24+0100

2023-01-19T13:24+0100

russie

ukraine

occident

armes

davos

dmitri medvedev

otan

ramstein

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057258224_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_9e55d4cc6c9be37f9adc1bac6443027e.jpg

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a dénoncé une opinion courante en Occident sur une défaite de la Russie dans le conflit ukrainien.Des propos qui font écho à l’intention des pays membres de l’Otan de fournir à l’Ukraine des armes "plus lourdes et plus modernes".Lors du forum de Davos, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré:Le 20 janvier, une réunion est prévue à la base militaire de Ramstein en Allemagne "au sein du groupe de contact pour l’Ukraine dirigé par les États-Unis", a d'ailleurs précisé Jens Stoltenberg au Forum économique mondial à Davos.Dmitri Medvedev a fustigé que cette idée de livrer davantage d’armes intervienne "juste après le forum de Davos, où des fêtards politiques immatures ont répété comme un mantra: ‘Pour parvenir à la paix, la Russie doit perdre‘".Contradictions à la doctrine nucléaire?Est-ce que cela signifie que la Russie serait prête à avoir recours aux armes nucléaires? Répondant à une question concordante lors de son point de presse le lendemain, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a assuré que les propos de M.Medvedev ne contredisaient nullement la doctrine nucléaire.Pourtant, le porte-parole du Président russe a mis en garde contre une menace pour la sécurité européenne suite aux nouvelles livraisons d’armes à Kiev:La partie russe a à plusieurs reprises indiqué que sa doctrine militaire n’autorisait que l’utilisation défensive des armes nucléaires uniquement en réponse à une attaque extérieure. Vladimir Poutine a réitéré cette idée au mois de décembre.

russie

ukraine

occident

davos

ramstein

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, occident, armes, davos, dmitri medvedev, otan, ramstein