À quand le point de non-retour dans le conflit ukrainien? Moscou répond

"Personne ne sait [où est le point de non-retour-ndlr]. Et c'est là le principal danger. Car dès qu'ils livrent quelque chose, on dit ‘livrez ça aussi -des missiles à longue portée ou des avions- et tout ira bien’. Mais rien n’ira bien. Nous [la Russie] le surmonterons aussi, mais on commencera à utiliser des armes de plus en plus sérieuses", a-t-il indiqué.