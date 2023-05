https://fr.sputniknews.africa/20230523/la-probabilite-dune-apocalypse-nucleaire-depend-du-type-darmes-fournies-a-kiev-selon-moscou-1059423945.html

La probabilité d'une apocalypse nucléaire dépend du type d'armes fournies à Kiev, selon Moscou

Plus les armes fournies à Kiev sont destructrices, plus le scénario de l'apocalypse nucléaire est probable, a déclaré ce 23 mai Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe.Ainsi, M.Medvedev a fait savoir que "plus d’armes seront fournies, plus le monde sera en danger":Des chasseurs F-16 bientôt livrés?L'Ukraine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de lui fournir des chasseurs F-16 de quatrième génération. Précédemment Kiev avait souhaité recevoir au moins une quarantaine de ces engins occidentaux.Les États-Unis ont remis en question à plusieurs reprises la nécessité pour Kiev de disposer de ces appareils au stade actuel du conflit.Cependant, la semaine dernière, le journal Politico a cité une source du Pentagone, selon laquelle le ministère américain de la Défense ne s'oppose pas à ce que d'autres pays fournissent éventuellement des F-16 à l'Ukraine.Avertissements russesMoscou avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec les livraisons d’armes à Kiev. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait averti que toute cargaison d’armes pour l’Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.La diplomatie russe avait aussi signalé que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à Kiev.

