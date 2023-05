https://fr.sputniknews.africa/20230518/ces-objets-precieux-que-les-colonisateurs-ont-jadis-pilles-aux-pays-africains-1059339247.html

Ces objets précieux que les colonisateurs ont jadis pillés aux pays africains

Si, en pratique, l’époque de la colonisation des pays africains appartient au passé, elle a laissé quelques vestiges. Il s’agit d’objets africains, dont... 18.05.2023, Sputnik Afrique

En cette Journée internationale des musées, un retour sur des artefacts culturels africains pillés pendant l’époque de la colonisation.Afrique du SudUne demande de restitution plus que retentissante. Alors que se préparait le couronnement du nouveau roi britannique Charles III, des militants sud-africains ont réclamé que le diamant Cullinan I ornant le sceptre des souverains britanniques revienne dans son pays d’origine. Une pétition en ce sens a été lancée.La pierre en question avait été offerte au roi britannique Edouard VII par le gouvernement du la colonie du Transvaal, en 1907. Il a longtemps été le plus gros diamant taillé du monde, avant d’être dépassé par le Golden Jubilee en 1985. Au Cap, se trouve une copie de Cullinan I, de la taille d’un poing.ÉgypteLe pays des pharaons est très sensible à la question de la restitution d’objets précieux. Il souhaite le retour de la fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle l’égyptologue français Jean-François Champollion avait déchiffré les hiéroglyphes. Celle-ci se trouve au British Museum. L’ancien ministre égyptien des Antiquités Zahi Hawass a lancé une pétition pour réclamer sa restitution.En janvier 2023, Le Caire a par ailleurs obtenu le retour au pays d’un des plus grands sarcophages en bois de son histoire, de la part d’un musée américain.NigériaAprès avoir conclu, en juillet 2022, un accord pour la restitution des bronzes du Bénin, fin décembre, le Nigéria a reçu de la part de Berlin 20 objets pillés au XIXe siècle. Il s’agit de milliers de sculptures, plaques et gravures, expédiés au Royaume-Uni, dont plusieurs ont été ensuite vendus aux enchères et à des collectionneurs.Le gouvernement nigérian a également officiellement demandé au British Museum, qui devrait y souscrire, de lui rendre 900 bronzes du Bénin.GhanaLe British Museum a également été interpellé par le Ghana. Dès 1974 son gouvernement a fait une demande officielle pour le retour des insignes et autres objets pris par les forces britanniques en 1874, 1896 et 1900.Le gouvernement ghanéen a récemment mis en place un comité de restitution chargé d'examiner la restitution des objets arrachés au palais de l'Asantehene et qui font maintenant partie de collections situées dans le monde entier.ÉthiopieLes réclamations à l’endroit du British Museum ne s’arrêtent pas là. L'Éthiopie souhaite que l’institution lui restitue les croix de cérémonie, les armes, les bijoux, les tablettes d'autel sacré et d'autres objets pris à Maqdala, dans le nord du pays, lors de l'action militaire britannique de 1868.BéninAprès près de deux ans de négociations, en novembre 2021, la France a rendu au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey (sud), pillées en 1892 par les troupes coloniales françaises. Il s’agissait de la première importante restitution d'objets de collections publiques à un pays africain. De retour dans leur pays d’origine, les trésors ont été pendant 40 jours exposés au palais présidentiel béninois.

