L'Inde réclame à Londres la restitution d'un joyau de la couronne britannique

L'Inde réclame à Londres la restitution d'un joyau de la couronne britannique

Londres s’est approprié des milliers d'objets précieux indiens pendant la période coloniale et New Delhi est sur le point d’engager leur demande de... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Suite aux Sud-Africains, qui ont demandé à Londres de leur restituer l’un des plus gros diamants au monde, New Delhi envisage de lancer une campagne diplomatique pour récupérer au Royaume-Uni des milliers d'objets précieux sortis du pays pendant la période coloniale, relate le Telegraph.La plus importante demandeParmi les objets précieux, New Delhi souhaite également que lui soit restitué l'un des diamants les plus célèbres au monde, le Koh-i-Noor. L'énorme pierre précieuse de 105 carats orne la couronne des monarques britanniques, mais n’a pas été exposée lors du couronnement la semaine dernière.Il pourrait s'agir de la plus importante demande de restitution d’artefacts à laquelle Londres ait jamais été confronté, indique le Telegraph.Restitutions en pagailleLes demandes de restitutions de la part des anciennes colonies se sont multipliées ces derniers mois, avec plus ou moins de succès. Fin avril, la Finlande avait par exemple rendu à la Namibie les fragments d’une pierre sacrée volés par un missionnaire au XIXe siècle.L’Égypte est sûrement la nation la plus dynamique sur le sujet. En janvier, le pays des pharaons avait notamment obtenu la restitution d’un des plus grands sarcophages en bois de son histoire, de la part d’un musée américain.Le Caire souhaiterait désormais le retour de la fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle l’égyptologue français Jean-François Champollion avait déchiffré les hiéroglyphes. Celle-ci se trouve désormais au British Museum. Le fantasque Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, a lancé une pétition pour réclamer sa restitution.En outre, une pétition a été lancée pour que le diamant Cullinan I de 530 carats, parfois surnommé la Grande Étoile d'Afrique, revienne en Afrique du Sud. Extraite d’une mine sud-africaine en 1905, la pierre précieuse est aujourd’hui en possession de la couronne britannique.

