Kiev n’attaque pas le territoire russe? Zelensky ment, selon un ex-analyste de la CIA

Kiev n’attaque pas le territoire russe? Zelensky ment, selon un ex-analyste de la CIA

Il est impossible de cacher le soleil avec les mains, selon le proverbe. Pourtant, c’est ce qu’essaie tant bien que mal de faire le Président ukrainien en... 06.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-06T18:35+0200

russie

ukraine

conflit ukrainien

cia

raymond mcgovern

volodymyr zelensky

menteur

attaque

Volodymyr Zelensky ment en affirmant que l’Ukraine n’attaque pas le territoire, a déclaré le 5 mai Raymond McGovern, ancien analyste de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine.L'analyste a également rappelé que l’attaque de drones qui a visé le 3 mai le Kremlin, résidence du Président russe, est aussi très probablement orchestrée par le régime de Kiev avec le soutien des alliés occidentaux.Après l’attaque du 3 mai, le dirigeant ukrainien avait déclaré que son armée ne menait pas d’attaques contre Vladimir Poutine ou Moscou, mais qu'elle "se battait seulement à l'intérieur de son propre pays".Frappes contre plusieurs régions russesSelon M.McGovern, les républiques populaires de Lougansk (RPL) et de Donetsk (RPD) ne sont pas les seules cibles des attaques ukrainiennes. D’autres territoires russes, comme celles de Briansk, Belgorod et Rostov sont aussi visées.Des civils figurent parmi les victimes des actions de l'armée ukrainienne, a conclu M. McGovern.La Russie a plusieurs fois dénoncé les attaques de Kiev contre son territoire, dont l'explosion du pont de Crimée en octobre 2022. Selon Moscou, le régime ukrainien applique des pratiques terroristes contre les infrastructures civiles et la population.

