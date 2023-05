https://fr.sputniknews.africa/20230506/premieres-images-depuis-le-lieu-ou-la-voiture-de-lecrivain-russe-zakhar-prilepine-a-explose-1059078937.html

Premières images depuis le lieu où la voiture de l’écrivain russe Zakhar Prilepine a explosé

Premières images depuis le lieu où la voiture de l’écrivain russe Zakhar Prilepine a explosé

Véhicule renversé, la partie avant arrachée, un cratère… Voici des images du lieu où s’est produite l'explosion de la voiture de l’écrivain russe Zakhar... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Les premières images montrant le lieu où la voiture de l’écrivain russe Zakhar Prilepine a explosé ce 6 mai ont été relayées sur Internet.Il est possible d’y voir que le véhicule est complètement à l’envers et que sa partie avant est arrachée.L’explosion a provoqué l’apparition d’un cratère de 40 centimètres de profondeur et de plus de 1,5 mètre de diamètre, a rapporté le Comité d'enquête russe.L’instance a ouvert une enquête pénale.L’écrivain blessé, son conducteur décédéLe drame est arrivé un peu plus tôt dans la journée.D’après le ministère de l’Intérieur, l’écrivain est blessé et a été hospitalisé, alors que son conducteur est mort.Plus tard, une source au sein des forces de l’ordre a fait savoir auprès de Sputnik que l’écrivain souffrait de diverses factures et d’une commotion cérébrale.Les faits se sont produits dans la région de Nijni Novgorod, située à environ 400 kilomètres à l'est de Moscou.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est abstenu de commentaires. Interrogé par Sputnik au sujet de l’auteur de l’explosion, il a conseillé d’attendre une réponse officielle de la part des forces de l’ordre.

